Schwerer Unfall auf der L1140: Autos stoßen frontal zusammen – zwei Personen schwer verletzt

Ein Mercedes SLK stößt am Mittwochabend zwischen Waiblingen-Hohenacker und Schwaikheim frontal mit einem Skoda zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 1140 schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes SLK war am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr vom Bittenfelder Kreisel kommend in Richtung Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als er nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß der Mercedes frontal mit dem Skoda einer 54-jährigen Fahrerin zusammen. Beide Beteiligten waren allein in ihren Fahrzeugen unterwegs. Sie wurden schwer verletzt und kamen nach der Erstversorgung in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nach aktuellem Stand laut Polizei nicht.

Die L 1140 zwischen Waiblingen-Hohenacker und Schwaikheim war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund drei Stunden lang voll gesperrt.

Die Strecke musste wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten rund drei Stunden lang gesperrt werden. Foto: Benjamin Beytekin

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort, um unter anderem auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Gesamtschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt.