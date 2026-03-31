Schwere Krise: Kaum jemand kommt Kuba zu Hilfe

In der größten Not ist die kommunistisch regierte Insel weitgehend allein. Die Ankunft eines russischen Öltankers ist ein erster Hoffnungsschimmer.
Die erlösende Nachricht kam am Sonntagabend. Die Neuigkeit über den russischen Öltanker in kubanischen Gewässern verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf der Insel und wurde von der Regierung gefeiert. Auch international war die baldige Ankunft des mit 730 000 Barrel russischem Rohöl beladenen Frachter „Anatoli Kolodkin“ eine Nachricht. Der Tenor: Die USA öffnen den Sperrriegel um Kuba einen Spalt, um dieses eine Mal den Tanker durchschlüpfen und im Hafen von Matanzas anlegen zu lassen. Das Öl, das zunächst noch raffiniert werden muss, reicht laut Experten aus, um knapp zwei Wochen die Stromkraftwerke zu betreiben. Nach drei Monaten auf dem Trocknen ohne eine einzige Öllieferung kann Kuba für den Moment aufatmen. Eine nachhaltige Aufhellung des dunklen Panoramas bedeutet dies aber nicht.