Schwere ALS-Erkrankung: Eric Dane sagt Gala kurzfristig ab

Eric Dane sollte am Samstag als "Advocate of the Year" geehrt werden. Doch wenige Stunden vor der Veranstaltung musste der an ALS erkrankte Schauspieler absagen - sein Gesundheitszustand ließ eine Teilnahme nicht zu.

Es sollte sein großer Abend werden. Bei der "Champions for Cures and Care Gala" des ALS Network am Samstag, dem 25. Januar, wollte man Eric Dane (53) als "Advocate of the Year" auszeichnen. Doch nur wenige Stunden vor dem Event erreichte die Organisatoren eine bittere Nachricht: Der "Grey's Anatomy"-Star konnte nicht kommen.

Wie das ALS Network laut "People" in einem Statement bestätigte, habe Dane "aufgrund der physischen Realitäten von ALS" absagen müssen - er sei schlicht nicht gesund genug gewesen, um teilzunehmen. Stattdessen nahm Schauspielkollege Aaron Lazar (49), selbst an ALS erkrankt, die Auszeichnung stellvertretend für Dane entgegen.

Emotionale Videobotschaft

Ganz ohne Danes Worte blieb der Abend dennoch nicht. Per vorab aufgezeichneter Videobotschaft wandte sich der 53-Jährige an die Gäste: "Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sie ist für meine wunderbare Familie und meine Liebsten, die kämpfen, und für jeden Menschen, der ALS mit Mut begegnet ist, für jeden Pflegenden, der Tag für Tag sein Herz gibt - und für jeden Fürsprecher, der eine Stimme für den Fortschritt ist."

Das ALS Network leiste wichtige Arbeit, indem es Pflege und Forschung vereine, um das Leben von ALS-Betroffenen zu verbessern und zu verlängern, betonte Dane weiter. Seine Botschaft schloss er kämpferisch: "Danke aus tiefstem Herzen dafür. Mit Hilfe des ALS Network werden wir ALS endlich in den Arsch treten."

Grußbotschaften von Weggefährten

Nach Danes Videobotschaft bei der Gala folgte eine Hommage an den Schauspieler: Eine Videomontage zeigte Ausschnitte aus seinen bekanntesten Rollen. Dazu kamen Grußbotschaften von ehemaligen und aktuellen Kolleginnen und Kollegen - darunter Ellen Pompeo aus "Grey's Anatomy" und Jacob Elordi aus "Euphoria".

Dane hatte seine ALS-Diagnose im April öffentlich gemacht. Der Schauspieler ist Vater zweier Töchter - Billie (15) und Georgia (14) - aus seiner Beziehung mit Rebecca Gayheart (54). Das Paar hatte 2004 geheiratet. Im September verriet Gayheart "People", wie die Familie mit der Diagnose umgehe: "Tag für Tag. Wir haben professionelle Therapeuten, die uns helfen, und wir versuchen einfach, Hoffnung zu haben und das Ganze mit Würde, Anstand und Liebe durchzustehen."