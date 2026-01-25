Schwere ALS-Erkrankung: Eric Dane sagt Gala kurzfristig ab

Eric Dane sollte am Samstag als "Advocate of the Year" geehrt werden. Doch wenige Stunden vor der Veranstaltung musste der an ALS erkrankte Schauspieler absagen - sein Gesundheitszustand ließ eine Teilnahme nicht zu.
Es sollte sein großer Abend werden. Bei der "Champions for Cures and Care Gala" des ALS Network am Samstag, dem 25. Januar, wollte man Eric Dane (53) als "Advocate of the Year" auszeichnen. Doch nur wenige Stunden vor dem Event erreichte die Organisatoren eine bittere Nachricht: Der "Grey's Anatomy"-Star konnte nicht kommen.