Schwenninger Wild Wings: Das Epizentrum der Eishockey-Emotionen

Die Schwenninger Wild Wings fordern im Play-off-Viertelfinale die Kölner Haie – und haben gegen den großen Favoriten ihre stimmungsvollen Fans im Rücken.
Die finnische Wand blieb stabil. Sie stand so sicher, wie sie es in Schwenningen befürchtet hatten. Torwart Janne Juvonen, frisch gewählter „Spieler des Jahres“ in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und in der Hauptrunde mit einer Fangquote von gut 93 Prozent der beste Keeper, hielt auch in Spiel eins des Play-off-Viertelfinals bei den Schwenninger Wild Wings (1:0) alles, was auf sein Tor kam. Es steht aus Sicht der Schwäne nach den jüngsten Eindrücken zu befürchten, dass das in Partie zwei der Best-of-Seven-Serie an diesem Freitag in Köln (19.30 Uhr) wieder so passieren wird. Und die Wand damit wieder im Weg steht.