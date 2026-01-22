Schweizerin im Liebesglück: Fußballstar Alisha Lehmann ist wieder vergeben

An ihrem Geburtstag macht der neue Partner der Schweizer Fußballerin die Beziehung öffentlich. Montel McKenzie ist nicht wie die verflossenen Lieben ebenfalls Profi-Fußballer - er erzielte mehr Bekanntheit durchs Trash-TV.
Die Schweizer Fußballnationalspielerin Alisha Lehmann (27) ist wieder in festen Händen. Die Beziehung machte nicht sie selbst, sondern der neue Mann an ihrer Seite öffentlich: Am Geburtstag der Profi-Fußballerin, die derzeit beim italienischen FC Como spielt, widmete der Brite Montel McKenzie (28) ihr am 21. Januar einen Geburtstags-Post auf Instagram.