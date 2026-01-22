Schweizerin im Liebesglück: Fußballstar Alisha Lehmann ist wieder vergeben

An ihrem Geburtstag macht der neue Partner der Schweizer Fußballerin die Beziehung öffentlich. Montel McKenzie ist nicht wie die verflossenen Lieben ebenfalls Profi-Fußballer - er erzielte mehr Bekanntheit durchs Trash-TV.

Die Schweizer Fußballnationalspielerin Alisha Lehmann (27) ist wieder in festen Händen. Die Beziehung machte nicht sie selbst, sondern der neue Mann an ihrer Seite öffentlich: Am Geburtstag der Profi-Fußballerin, die derzeit beim italienischen FC Como spielt, widmete der Brite Montel McKenzie (28) ihr am 21. Januar einen Geburtstags-Post auf Instagram.

"Happy Birthday Baby", schrieb er zu einer Serie Bilder, welche die beiden eindeutig als Paar zeigen. Alisha Lehmann antwortete in den Kommentaren mit "Love you".

Auf den Fotos schmiegt sich die Fußballerin an ihren neuen Lover, sie küssen sich, spielen im gemeinsamen Urlaub Beach-Soccer.

Wer ist Montel McKenzie?

Anders als die Verflossenen der prominenten Fußballerin ist Montel MxKenzie kein Profi-Fußballer - ein Unbekannter ist er jedoch nicht. In England kennt man McKenzie vom Trash-TV: Der Londoner nahm bei den britischen Formaten "Love Island" (2023) und "Love Island: All Stars" (2025) teil. Fußball spielt er zwar auch - allerdings nicht als Profi: McKenzie kickt in der siebten Liga beim Club Folkestone Invicta FC. Die beiden kennen sich unter anderem aus der "Baller League" in London, in der Alisha als Managerin eines Teams fungiert.

Alisha Lehmann gilt als Sport-Influencerin mit ihren knapp 16 Millionen Followern allein auf Instagram als eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt. Bereits ihre früheren Liebesbeziehungen sorgten für Aufsehen.

Zuvor Profi-Fußballer und Profi-Fußballerin gedatet

Zuletzt war Lehmann mit dem brasilianischen Nationalfußballspieler Douglas Luiz (27) liiert. Die beiden galten lange als das "Traumpaar" des Fußballs. Sie lernten sich bei Aston Villa kennen und wechselten gemeinsam im Sommer 2024 im spektakulären Doppelpack zu Juventus Turin. Ihre On-Off-Beziehung hielt mit Unterbrechungen von 2021 bis 2025.

Davor war Lehmann mit ihrer Schweizer Fußballnationalmannschafts-Kollegin Ramona Bachmann (35) liiert. Die beiden waren von 2018 bis 2021 ein Paar. Ihre Beziehung sorgte international für Schlagzeilen, da sie damals für rivalisierende Londoner Vereine spielten (Lehmann für West Ham, Bachmann für Chelsea) und gemeinsam für die Schweizer Nationalmannschaft kickten.