Carl Gustaf und Silvia haben ihren 50. Hochzeitstag mit einer Gala in der Oper gefeiert - in entsprechend glamourösen Outfits. Kronprinzessin Victoria funkelte in einer Glitzerrobe, Prinzessin Madeleine ehrte ihre Mutter mit einem besonderen Kleid aus Silvias Fundus von 2005.
Mit einer prunkvollen Gala haben König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) am Samstagabend ihre goldene Hochzeit gefeiert. Nach Gottesdienst, Bootsfahrt, Kutschenprozession und einem öffentlichen Konzert fand der festliche Höhepunkt des Tages am Abend in der Königlichen Oper statt - jenem Ort, der für das Königspaar eine ganz besondere Bedeutung hat. Dort erklang 1976 am Vorabend ihrer Hochzeit erstmals ABBAs legendärer Song "Dancing Queen". Anschließend ließen sie den Tag bei einem privaten Dinner mit Familie und engen Freunden ausklingen.