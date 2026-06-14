Carl Gustaf und Silvia haben ihren 50. Hochzeitstag mit einer Gala in der Oper gefeiert - in entsprechend glamourösen Outfits. Kronprinzessin Victoria funkelte in einer Glitzerrobe, Prinzessin Madeleine ehrte ihre Mutter mit einem besonderen Kleid aus Silvias Fundus von 2005.

Mit einer prunkvollen Gala haben König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) am Samstagabend ihre goldene Hochzeit gefeiert. Nach Gottesdienst, Bootsfahrt, Kutschenprozession und einem öffentlichen Konzert fand der festliche Höhepunkt des Tages am Abend in der Königlichen Oper statt - jenem Ort, der für das Königspaar eine ganz besondere Bedeutung hat. Dort erklang 1976 am Vorabend ihrer Hochzeit erstmals ABBAs legendärer Song "Dancing Queen". Anschließend ließen sie den Tag bei einem privaten Dinner mit Familie und engen Freunden ausklingen.

Modisch wurden vor allem die royalen Frauen des schwedischen Königshauses dem Anlass gerecht: Königin Silvia setzte auf eine schmal geschnittene fliederfarbene Abendrobe mit einer funkelnden Jacke. Kronprinzessin Victoria (48) funkelte mit ihrer Mutter um die Wette: Die Thronfolgerin trug eine glitzernde Robe von Christer Lindarw, eine durchsichtige Gucci-Clutch sowie silberne Pumps von Gianvito Rossi. Dazu kombinierte Victoria dezente Diamantohrringe.

Prinzessin Sofia (41) setzte auf eine modernere Robe: Die Ehefrau von Prinz Carl Philip (46) trug ein frühlingshaftes Kleid mit Blumenstickerei. Zu ihrem Look kombinierte Sofia eine goldene Clutch, beige Pumps von Gianvito Rossi und Schmuck von Ole Lynggaard.

Madeleines liebevolle Hommage an Silvia

Prinzessin Madeleine (43) sorgte - ebenfalls in floralem Muster - für eine liebevolle Hommage an ihre Mutter. Die jüngste Tochter des Königspaares bediente sich für ihren Galalook am Kleiderschrank von Silvia und trug ein rosafarbenes Kleid, das die Königin bereits 2005 bei einem Auftritt getragen hatte. Madeleine kombinierte das sommerliche Abendkleid mit einer grünen Clutch, Zara-Heels und korallfarbenen Ohrringen.

Auch die Männer des Königshauses zeigten sich äußerst elegant. König Carl Gustaf, Kronprinzessin Victorias Ehemann Prinz Daniel (52), Prinz Carl Philip sowie Madeleines Mann Christopher O'Neill (51) entschieden sich für klassische Abendgarderobe und ließen damit bewusst ihren Ehefrauen den modischen Vortritt.