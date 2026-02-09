Schwarzwald-Baar-Kreis: Lotto-Millionengewinn geht nach Baden-Württemberg

1 Ein Spieler aus Baden-Württemberg darf sich freuen. Foto: dpa/Inga Kjer

Ein Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg gewinnt fast 3,2 Millionen Euro. Damit gab es in einem Landkreis im Südwesten zum dritten Mal in drei Monaten einen Millionengewinn.











Ein bisher unbekannter Lotto-Spieler oder eine -Spielerin aus Baden-Württemberg hat den Jackpot geknackt und fast 3,2 Millionen Euro gewonnen. Da der Treffer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bundesweit der Einzige in einer bestimmten Gewinnklasse war, handelt es sich nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg um den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie im Spiel 77.