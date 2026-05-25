Schwarzer Löwe: Große Bühne für eine Wirtschaft im Wandel

Der „Schwarze Löwe“ hat sich zu einer Plattform für ökonomische Transformation im Südwesten entwickelt – und geht 2026 in sein fünftes Jahr.
Ursprünglich innerhalb der Medienholding Süd entwickelt, ist der „Schwarze Löwe“ inzwischen ein Gemeinschaftsprojekt von 24 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von mehr als einer Million Exemplaren. Mit weiteren Partnern, darunter Medienhäusern aus Ulm, ist nicht nur die Reichweite deutlich gewachsen, sondern auch die Bedeutung. Aus einer regionalen Initiative entstanden, genießt das Format branchenübergreifend Aufmerksamkeit.