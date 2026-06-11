Schwarz-Gruppe: Lidl und Kaufland eröffnen 300 neue Filialen weltweit

Lidl und Kaufland setzen ihren Wachstumskurs fort. Während das Kerngeschäft das meiste Geld in die Kassen spült, gewinnt ein anderer Bereich an Bedeutung.
Lidl und Kaufland haben ihr Filialnetz weiter ausgebaut. Im Geschäftsjahr 2025/26 eröffneten die zur Schwarz-Gruppe gehörenden Ketten 300 neue Filialen, wie das Unternehmen in Neckarsulm bei Heilbronn mitteilte. Damit setzt sich die Expansion fort: In den vergangenen Jahren hatten Lidl und Kaufland ihr Netz an Geschäften stetig ausgebaut. Insgesamt betreiben sie nun rund 14.500 Filialen in 33 Ländern.