Schwäbische Waldfee gekürt: Drei Kandidatinnen, ein Titel – warum am Ende Ida Nerrlich gewählt wurde

In Welzheim ist die Entscheidung gefallen: Ida Nerrlich aus Allmersbach im Tal ist die neue Waldfee. Was am Ende den Ausschlag gab, war mehr als Fachwissen.
Drei Kandidatinnen, ein Titel und am Ende eine Entscheidung, die sitzt: In Welzheim ist die neue Waldfee gewählt worden. Ida Nerrlich aus Allmersbach im Tal wird künftig den Schwäbischen Wald vertreten. Wie der Verein Schwäbischer Wald Tourismus mitteilt, fiel die Wahl nach einem „spannenden Ereignis“ auf die junge Frau. Ein Abend, bei dem nicht nur Zahlen und Fakten zählten, sondern auch das gewisse Funkeln – ganz ohne Zauberstab.