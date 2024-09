81-Jährige fährt in Parkhaus Frau an – 85-Jährige stirbt

1 Die Frau überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Am Donnerstagnachmittag will eine 81-Jährige das Parkhaus am Krankenhaus in Schwäbisch Hall verlassen. Beim Ausparken erfasst sie eine 86-jährige, die wenig später ihren Verletzungen erliegt.











Am Donnerstagnachmittag hat sich im Parkhaus des Krankenhauses an der Diakoniestraße in Schwäbisch Hall ein schwerer Unfall mit Todesfolge ereignet.