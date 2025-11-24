Schwäbisch Gmünd: 63-Jährige offenbar von 15 Jahre jüngerem Partner getötet

1 In Schwäbisch Gmünd ist eine Frau offenbar von ihrem Lebensgefährten getötet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Sandy Dinkelacker

In Schwäbisch Gmünd ist eine Frau offenbar von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Der Mann alarmierte einen Krankenwagen wegen eines angeblichen Herzstillstands.











Im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd ist eine Frau offenbar von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Der 48-Jährige rief in der Nacht zum Samstag einen Krankenwagen, weil seine 63 Jahre alte Partnerin angeblich einen Herzstillstand erlitten hatte, wie die Polizei am Montag in Aalen mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, sahen sie, dass die Frau offenbar in Folge von Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt war.