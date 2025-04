51-Jähriger onaniert in Dampfbad vor drei Männern – Festnahme

Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen

1 Ein 51-Jähriger soll in den Schwabenquellen mehrere Männer belästigt haben. (Archivbild) Foto: Schwabenquellen

Drei junge Männer entspannen in einem Dampfbad in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen, als ein Mann sich ihnen zuwendet und zu onanieren beginnt. Kurze Zeit später nehmen Beamte ihn fest.











Link kopiert



Ein 51 Jahre alter Mann soll am Karfreitag in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen vor drei jungen Männern onaniert haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann wenig später fest.