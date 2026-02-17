Schwabenakku Waiblingen: Frischzellenkur – So macht eine Firma altersschwache Akkus wieder flott

Reparieren statt Wegwerfen: Ein innovatives Waiblinger Unternehmen bringt schwache Akkus in Schwung, spart Geld und Ressourcen. Angefangen hat Johannes Schlee in einem Keller.
Die Situation ist ärgerlich und gar nicht mal so selten: Der Akku des kostspieligen, einige Jahre alten Premium-E-Bikes macht schlapp – doch ein Ersatz-Akku ist nicht mehr erhältlich. Der Händler bietet stattdessen ein komplett neues E-Bike an. Das ist teuer und wenig nachhaltig. „Das kann ja wohl nicht sein, dass es da keine andere Lösung gibt“, hat sich Johannes Schlee gedacht – und dann eine Alternative gesucht.