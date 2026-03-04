Schutz gegen Vogelgrippe: „Kann eine Herde versauen“ – Hühner müssen auf Stuttgarter Hof im Stall bleiben

Nach dem Fund einer toten Graugans mit Vogelgrippe in Stuttgart sind Geflügelhalter in Alarmbereitschaft. Wie geht der Reyerhof in Möhringen mit der Situation um?
Eigentlich legt Lukas Dreyer großen Wert darauf, dass seine Hennen und Hähne ausgiebig Auslauf bekommen. Der Stuttgarter leitet gemeinsam mit Anna Laura Hübner den Reyerhof, einen Demeter-zertifizierten Landwirtschaftsbetrieb mit artgerechter Haltung in Möhringen. Anders als üblich dürfen die gut 270 Hühner dort ihren Stall derzeit aber nicht verlassen. Dreyer spricht deshalb von einer „massiven Einschränkung“.