Pfingstferien in Stuttgart: Wen die Polizei beim Schwänzen am Flughafen erwischt hat

Die hohen Flugpreise in den Pfingstferien verlocken zum Frühstart in den Urlaub. Doch das ist keine zulässige Entschuldigung für Schülerinnen und Schüler. Was war in Stuttgart los?
Gähnend leere Tiefgaragen unter Mehrfamilienhäusern, freie Parklücken am Straßenrand selbst mitten im Stuttgarter Westen, sogar am Samstag kommt man auf der Königstraße normalen Schrittes voran: In den zurückliegenden zwei Wochen hat man deutlich gemerkt, dass weniger Menschen in der Stadt sind als sonst. Die Pfingstferien haben das Plus an Platz in der City verursacht. Sie haben sich in den zurückliegenden Jahren zu einer art zweite Sommerferien entwickelt was das Reisen angeht. Da nicht viele europäische Länder jetzt frei haben, sind die Quartiere noch günstiger zu haben und an beliebten Zielen im Süden ist es weder so heiß noch so voll wie im Sommer.