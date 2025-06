Schulkooperation in Stuttgart: Inklusion am Gymnasium? Hier funktioniert’s

1 Ganz schön aufregend – alle halten im Deutschunterricht eine Präsentation. Foto: Lichtgut/Rettig

Am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium lernen seit zehn Jahren Kinder mit geistiger Behinderung und Gymnasiasten zusammen – ob in Deutsch oder in Mathe. Wie läuft das ab? Ein Besuch.











Link kopiert



Es ist 9.45 Uhr an einem Donnerstagmorgen. Der kooperative Unterricht der 5B des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums kann beginnen. Die Kinder sitzen statt wie sonst an Tischgruppen einzeln im Kreis. So können sich alle gut sehen, wenn heute im Fach Deutsch Buchpräsentationen anstehen. Kemal will anfangen. Und das darf er auch. Der Fünftklässler steht auf, schaut auf seinen Notizzettel. „Hallo, liebe Klasse“, sagt er mit leiser Stimme. Dann erzählt er – von dem Buch, das es ihm angetan hat. Es handelt von einem Drachen, der einem Paar die Heißluftballonfahrt rettet, weil er das erloschene Feuer neu entfacht.