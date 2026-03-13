Schulentwicklung: Kein neues Gymnasium für Stuttgart – „Wir sind enttäuscht“

Jahrelang hat sich der Förderverein Schulcampus Hedelfingen für den Bau eines Gymnasiums am Steinenberg eingesetzt. Warum er nicht aufgibt, auch wenn nun anders entschieden worden ist.
Zumindest vorerst möchte die Stadt Stuttgart kein weiteres Gymnasium bauen. Als Gründe führt sie die gesunkenen Übertrittsquoten auf das Gymnasium und neue Erweiterungsmöglichkeiten am Lindenschulzentrum in Untertürkheim an. Der Förderverein Schulcampus Hedelfingen hatte sich jahrelang für ein Gymnasium am Steinenberg eingesetzt. Das Vorstandsmitglied Paul Wurm spricht im Interview darüber, wie es jetzt weitergeht.