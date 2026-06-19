Schulen in Stuttgart: Hitzefrei an Schulen? – „Für mich grenzt das an akademische Arroganz“

Die Temperaturen steigen – auch in den Klassenzimmern. Manche Schulleitungen in Stuttgart geben Hitzefrei, andere lehnen das strikt ab. Das sind die Argumente.
Die Schülerinnen und Schüler des Fanny-Leicht-Gymnasiums in Stuttgart-Vaihingen können sich freuen. Sie haben am Montag Hitzefrei. Darüber wurden die Eltern am Donnerstagnachmittag in einer E-Mail informiert. „Die Wetterprognosen lassen erahnen, dass der Hochsommer ausgebrochen ist“, schreibt die Schulleiterin Antje Rannert. Daher entfalle für die Klassenstufen 5 bis 10 am Montag der Nachmittagsunterricht. Die Nachmittagsbetreuung für die Klassenstufen 5 bis 7 finde statt. Sollten sich die Prognosen bestätigen und es heiß bleiben, werde man auch am Dienstag so verfahren.