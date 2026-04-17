Schule in Stuttgart muss schließen: 97 Kinder haben ab Montag keinen Unterricht – „fühlt sich an wie Corona 2.0“

Wegen erhöhten Legionellenwerten im Trinkwasser bleibt das Hauptgebäude der Gustav-Werner-Schule in Zuffenhausen vorerst geschlossen. Die Eltern sind wütend und verzweifelt.

Die Nachricht kurz vor dem Wochenende trifft die Eltern wie ein Schlag: In der Gustav-Werner-Schule (GWS), einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Stuttgart-Zuffenhausen, wurden erhöhte Legionellenwerte im Trinkwasser festgestellt. „Eine Gefährdung der Gesundheit könne nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Kurznachricht einer Lehrerin an eine betroffene Familie, die unserer Redaktion vorliegt. Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen Lungenentzündungen verursachen können.

Auch Gabriele Reichert, Elternvertreterin in der Berufsschulstufe der GWS, ist betroffen. Der Klassenlehrer ihres Kindes habe sie heute Nachmittag angerufen und ihr gesagt, dass das Hauptgebäude ab Montag geschlossen bleibe und ihre Tochter vorerst nicht zur Schule kommen könne.

Insgesamt seien 97 Kinder betroffen

Anna Linder haben diese Informationen ebenfalls bereits erreicht. Sie ist im Gesamtelternbeirat Stuttgart für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zuständig und hat selbst eine Tochter an der GWS, die von der Schließung des Hauptgebäudes aber nicht betroffen ist. Es habe geheißen, dass der Schulbetrieb nicht mehr sicher möglich sei, sagt Anna Linder. Insgesamt 97 Schülerinnen und Schüler seien betroffen und müssten vorerst zu Hause bleiben. Diese Zahl habe die Schulleitung ihr gegenüber genannt.

Auch auf der Homepage der Gustav-Werner-Schule ist zu lesen, dass der Schulbetrieb für das Hauptgebäude an der Fürfelder Straße vorerst nicht aufrechterhalten werden könne. Die Lehrkräfte würden alle Eltern darüber persönlich informieren.

Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart, bestätigt am späten Freitagnachmittag nach Rücksprache mit dem Schulverwaltungsamt, dass erhöhte Legionellenwerte im Pflegebad im vierten Obergeschoss und in den Duschen des gesamten Gebäudes festgestellt worden seien. Die Schließung des Hauptgebäudes sei für ihn zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht nachvollziehbar.

Die Eltern seien angesichts der schlechten Nachrichten „sprachlos“, sagt Anna Linder. Foto: Beate Grünewald

Für Anna Linder und die vielen betroffenen Familien ist sie jedoch real. „Es ist unfassbar, wir sind wirklich sprachlos“, sagt sie. Die Eltern seien wütend, die Verzweiflung sei groß. „Es fühlt sich an wie Corona 2.0“, ergänzt Gabriele Reichert.

Ohnehin liegen zwei Monate im Ausnahmezustand hinter den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Nachdem die Stadt Anfang Februar dem Träger Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Stuttgart wegen Betrugsvorwürfen für die Schulbegleitung gekündigt hatte, konnten zunächst 146 Kinder in ganz Stuttgart nicht mehr zur Schule. Inzwischen ist für den Großteil der Kinder eine Lösung gefunden.

Die Schulgemeinschaft der Gustav-Werner-Schule leidet zudem unter der beengten Situation an der Fürfelder Straße. Sechs Klassen sind bereits ausgelagert, sie werden an der Grundschule am Stadtpark unterrichtet. Zum kommenden Schuljahr werden sieben weitere Klassen ausgelagert, und zwar an den Campus in Stuttgart-Rot. Darüber hinaus ist die Gebäudesubstanz marode. Mitte Februar gab es einen Wassereinbruch in einem Nebengebäude, zwei Räume waren vorübergehend gesperrt. Zudem ist bereits seit Mitte Februar das Schwimmbad der Schule nicht nutzbar.

Wie lange das Hauptgebäude geschlossen bleiben muss, ist ungewiss. Von bis zu zwei Wochen ist in den Nachrichten an die Eltern die Rede. Womöglich kann zumindest ein Teil der Kinder in anderen Räumen unterrichtet werden. Nach Anna Linders und Gabriele Reicherts Informationen soll es am Montag ein Treffen geben, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.