Schule in Stuttgart muss schließen: 97 Kinder haben ab Montag keinen Unterricht – „fühlt sich an wie Corona 2.0“

Wegen erhöhten Legionellenwerten im Trinkwasser bleibt das Hauptgebäude der Gustav-Werner-Schule in Zuffenhausen vorerst geschlossen. Die Eltern sind wütend und verzweifelt.
Die Nachricht kurz vor dem Wochenende trifft die Eltern wie ein Schlag: In der Gustav-Werner-Schule (GWS), einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Stuttgart-Zuffenhausen, wurden erhöhte Legionellenwerte im Trinkwasser festgestellt. „Eine Gefährdung der Gesundheit könne nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Kurznachricht einer Lehrerin an eine betroffene Familie, die unserer Redaktion vorliegt. Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen Lungenentzündungen verursachen können.