Schule in Stuttgart: „Gehört zu unserer DNA“ – Karls-Gymnasium hat einzigen G-8-Zug im Land

Nach der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg bietet nur noch das Karls-Gymnasium einen G8-Zug an. Was sind die Gründe, und wie ist das Interesse?
Als die Gymnasien in Baden-Württemberg im vergangenen Schuljahr zu entscheiden hatten, ob sie auch künftig den Weg zum Abitur in acht Jahren anbieten wollen, musste die Schulgemeinschaft des Karls-Gymnasiums in Stuttgart nicht lange überlegen. Eine überwältigende Mehrheit des Kollegiums, der Eltern und auch der Schülerinnen und Schüler sei dafür gewesen, so der Schulleiter Dieter Elsässer. „Weil es bei uns eine Tradition ist und zur DNA unserer Schule gehört“, sagt er.