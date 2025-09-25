Schulbesuch in Leutenbach: Handyverbot an Grundschulen: Zwei Grünen-Politikerinnen erklären ihre Gründe

Ein Handyverbot an Schulen ist umstritten. Die Grünen-Landtagsabgeordneten Nadyne Saint-Cast und Swantje Sperling haben sich beim Besuch einer Grundschule in Leutenbach dazu geäußert.
Die Augen werden groß bei den Viertklässlern der Grundschule Weiler zum Stein (Rems-Murr-Kreis). Der Grund: eine Wissensabfrage. Allerdings keine, die einem Kurztest gleichkommen würde, auf dem Papier oder an der Tafel. Die Kinder dürfen nun eine Runde „Kahoot!“ spielen. Über die spielebasierte Lernplattform lassen sich Quizze erstellen. So klicken sich die Schüler auf ihren bereitgestellten iPads durch 16 Fragen zum Thema Herbst. Am Ende gibt es eine Siegerehrung – die besten drei Schüler sehen ihre Namen projiziert auf der Wand.