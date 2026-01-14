Schriftliches Dividieren zu schwierig für Grundschüler?

Niedersächsische Grundschüler werden in Zukunft an der Grundschule nicht mehr lernen, schriftlich zu dividieren, was „kein Alleingang“ sein soll. Was hat Baden-Württemberg vor?
Mit dem schriftlichen Dividieren haben sehr viele Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg große Probleme. Selbst Fünftklässler am Gymnasium tun sich damit schwer – vier von zehn Gymnasiasten haben hier besonderen Förderbedarf, hat die Auswertung der Lernstand-5-Ergebnisse des Landesinstituts für Bildungsanalysen ergeben, die im Sommer 2024 veröffentlicht wurden. Landesweit haben 60 Prozent der Fünftklässler Probleme mit dem Dividieren. Wie sollte man darauf reagieren?