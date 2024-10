Schreibwerkstatt im Remstal-Gymnasium: Warum auch Jungs Nagellack tragen dürfen

1 Ausgrenzung beginnt oft schon im Kleinen während des Schulalltags. Foto: imago images//Thomas Koehler

Nathalie Wollmann ist Referentin für Migration, Vielfalt und Demokratie beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und organisiert eine Schreibwerkstatt im Remstal-Gymnasium in Weinstadt. Es geht ums Anderssein, um Ausgrenzung und ums Tolerieren.











Es sind nur drei Buchstaben, aber sie haben eine große Bedeutung: RGW. Die Abkürzung steht für Remstal-Gymnasium Weinstadt, aber sie steht auch für Respekt, Gemeinschaft und Weltoffenheit. Zum Schuljahr 2023/24, als die Unruhen der Pandemie sich gelegt hatten, wurden die Begriffe als neues Leitbild des Weinstädter Gymnasiums eingeführt, und sie passen für Matthias Wenzke ziemlich gut, wenn nicht sogar perfekt zu einem Angebot, das demnächst für die Sechstklässler seiner Schule ansteht – eine Demokratie-Schreibwerkstatt. „Diese Begriffe sollen nicht nur in unserem Leitbild verankert sein und im Klassenzimmer existieren, sondern sie sollen gelebt und in konkrete Bausteine überführt werden, dabei hilft eine Projektarbeit natürlich sehr“, sagt der Schulleiter. Er ist gespannt auf das mehrstündige Projekt, das im November mit Nathalie Wollmann an den Start gehen wird.