Bei Patrice Aminati wurde vor wenigen Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Im Gespräch mit Ministerin Dorothee Bär spricht sie über ihre Erkrankung, über ihre Familie und darüber, wie dankbar sie der Forschung ist.
"Was gibt Zuversicht, wenn das Leben plötzlich Kopf steht?" Diese Frage stellt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt in einem Instagram-Beitrag. Dazu veröffentlicht das Ministerium ein Video, das Patrice Aminati (30) im Gespräch mit Bundesministerin Dorothee Bär (47) zeigt. In dem Beitrag betont Aminati, für wie wichtig sie die Wissenschaft hält. Sie spricht auch darüber, wie sie mit der Erkrankung umgeht und wie betroffen auch Angehörige sein können.