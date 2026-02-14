Schreckgespenster in Stuttgart: Und es geht weiter

1 Beliebt: Die Dachterrasse im neu eröffneten Haus des Tourismus am Stuttgarter Marktplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wirtschaft, Politik, Zukunft? Stuttgart hat viel zu bieten und sollte sich nicht verängstigen lassen, findet Kolumnistin Elisabeth Kabatek.











Ein Schreckgespenst geht um. Stuttgart wird das neue Detroit! Was das genau heißen soll, weiß keiner so genau. Aber es reicht, um diffuse Ängste auszulösen vor Abstieg, Verarmung und Untergang. Ängste wiederum führen zu Lähmung statt zum Handeln und machen es Parteien bei der Landtagswahl leicht, sich als Alternative in Stellung zu bringen. Stuttgart das neue Detroit? Das ist sensationalistisch, wenig hilfreich und auch nicht realistisch. Vielen Branchen in Stuttgart geht es gut, nicht überall wird entlassen. Natürlich ist die Krise in der Autoindustrie, die seit Jahrzehnten Wohlstand und Arbeitsplätze garantiert hat, eine Katastrophe für alle, die ihren Job verlieren, einen Kredit aufgenommen haben und eine Familie ernähren müssen. Aber die Krise ist weder das Ende der Region Stuttgart noch das Ende der Autoindustrie und ihrer Zulieferer. So schlimm die Folgen des Klimawandels auch sein mögen, Baden-Württemberg wird als „Coolcation“ an Attraktivität gewinnen, auch für ausländische Gäste. Nicht zum ersten Mal hat die britische „Times“ den Esslinger Weihnachtsmarkt als einen der schönsten Weihnachtsmärkte weltweit bezeichnet. Das im Herbst eröffnete Haus des Tourismus in Stuttgart und seine großartige Dachterrasse wurden schon in der Weihnachtszeit zum Touristenmagneten, und diese Erfolgsgeschichte wird sich im Sommer fortsetzen. Ja, es war teuer, aber langfristig wird sich die Investition lohnen. Dasselbe gilt für das Haus für Film und Medien. Es war richtig, sich für den Weiterbau zu entscheiden, weil es eine Brücke zum Leonhardsviertel schlagen kann, dessen Einzelhändler und Gastronomen momentan aber massiv unter der Großbaustelle leiden und dringend Unterstützung benötigen, um die Bauzeit zu überstehen.