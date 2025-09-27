Schreck auf Cannstatter Volksfest: Feuerwehreinsatz in Festzelt – jetzt spricht der Dinkelacker-Wirt

Im Dinkelacker-Festzelt bricht am Samstag ein kleiner Brand aus. Der künftige Wasenwirt Carsten Weller schildert, wie er die Situation erlebt hat.
Schreckmomente auf dem Wasen: Wegen einer brennenden Fritteuse ist die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Cannstatter Volksfest ausgerückt. Das Feuer brach am Vormittag in der Küche des Dinkelacker-Festzeltes aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes kurz nach Öffnung des Zeltes hätten sich erst wenige Besucher dort befunden. Einsatzkräfte stoppten vorübergehend den Einlass, verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.