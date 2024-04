6 In Miedelsbach ist es am Montag zu einem Großbrand gekommen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

In Schorndorf-Miedelsbach gerät am Montagnachmittag eine Lagerhalle in Brand. Die Feuerwehr eilt mit einem Großaufgebot zum Brandort.











Eine Lagerhalle in Schorndorf-Miedelsbach ist am Montagnachmittag in Brand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Brandbekämpfung ist momentan in vollem Gange, dazu wurde die Haubersbronner Sraße gesperrt. (Stand: 18.30 Uhr)