Schon im Halbfinale war für Boy George und die Sängerin Senhit beim ESC Schluss. Der Musikstar hat sich selbst dennoch enthusiastisch über seine Teilnahme beim Eurovision Song Contest geäußert.
Der britische Weltstar Boy George (64) hatte sich möglicherweise mehr von seiner ersten ESC-Teilnahme erhofft. Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 am Dienstagabend in der Wiener Stadthalle schied der Sänger der Band Culture Club aus. Boy George stand mit der italienischen Sängerin Senhit (46) für den Song "Superstar" auf der Bühne. Sie trat für San Marino an. Zu seinem Ausscheiden vor dem großen Finale hat sich Boy George jetzt auch selbst geäußert.