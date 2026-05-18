Schokohersteller aus Waldenbuch: Ritter Sport bekommt Doppelspitze – Firmengründer-Urenkel übernehmen

Zuletzt schrieb Ritter Sport rote Zahlen, nun folgt der Wechsel auf dem Chefposten. Zwei Urenkel der Firmengründer übernehmen als Doppelspitze.
Führungswechsel beim Schokoladenhersteller Ritter Sport: Bei dem Unternehmen aus dem schwäbischen Waldenbuch bei Stuttgart haben zum 15. Mai Moritz Ritter und Tim Hoppe als Doppelspitze den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen, wie das Familienunternehmen mitteilte. Damit liegt die Verantwortung für das operative Geschäft des Unternehmens wieder bei Mitgliedern der Inhaberfamilie, denn die neuen Chefs sind die Urenkel der Unternehmensgründer Clara und Alfred Ritter.