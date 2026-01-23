Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen Eltern Victoria und David gebrochen. DJ Fat Tony erzählt jetzt von der unangenehmen Hochzeitsfeier Brooklyns, bei der es einen schockierenden Vorfall gegeben hat.

Seit vielen Monaten wurde bereits über eine Fehde von Brooklyn Beckham (26) und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) mit seinen Eltern spekuliert, bis er kürzlich öffentlich mit ihnen abgerechnet hat. In seinen Instagram-Storys erhob er schwere Anschuldigungen gegen David (50) und Victoria Beckham (51). Er warf ihnen unter anderem vor, gezielt seine Beziehung zerstören zu wollen. Ein zentraler Punkt: die Hochzeit von Nicola und Brooklyn im Jahr 2022. Wie schlimm diese für das Paar gewesen sein muss, deutet DJ Fat Tony jetzt im britischen Fernsehen an. Er erläutert, was sich ereignet hat - und bestätigt Gerüchte, die schon im Mai 2025 aufgekommen waren.

Unangemessener Hochzeitstanz vor 500 Gästen Einen besonders schmerzhaften Vorfall beim Hochzeitstanz hatte Brooklyn Beckham bei Instagram angesprochen. "Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne", schrieb er. "Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt."

An allen drei Tagen der Hochzeit hatte DJ Fat Tony aufgelegt, erzählt er in der Sendung "This Morning" - bei einer Willkommensparty, der Hochzeitsfeier selbst und bei einem Brunch am dritten Tag. Der DJ kommt darauf zu sprechen, was mit "unangemessen" gemeint war. Es habe keine Tanzmoves wie sogenanntes Slutdropping gegeben, keine "Spice-Girl-Action", wie sie vielleicht zu Zeiten Victoria Beckhams in der berühmten Girlgroup zu sehen gewesen wäre.

Das ist laut DJ Fat Tony bei der Hochzeit passiert

Marc Anthony (57) sei aufgetreten und habe Brooklyn auf die Bühne gerufen. Jeder habe erwartet, dass der Sänger daraufhin Peltz "für den ersten Tanz" aufrufen würde. Anthony habe "die schönste Frau im Raum" aufgerufen - aber nicht Nicola, sondern Victoria. Brooklyn sei "am Boden zerstört" gewesen, Nicola hingegen sei weinend aus dem Raum gerannt. Brooklyn sei auf der Bühne festgesessen und Anthony habe bei einem Lateinamerikanischen Tanz dazu aufgefordert, dass Brooklyn seiner Mutter an die Hüfte fasse. "Die ganze Situation war sehr unangenehm für alle im Raum", erinnert der DJ sich.

Ähnliches hatte ein anonymer Insider bereits im Gespräch mit dem US-Magazin "People" im letzten Mai berichtet. Auch der Informant sprach über den Vorfall. "Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde - man hätte eine Stecknadel fallen hören können", beschrieb er. "Es war unangemessen", jeder habe gesehen, wie Nicola weinend davongerannt sei.

"Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen"

Ob der Tanz nicht angebracht war, habe Brooklyn zu entscheiden, sagt DJ Fat Tony. "Es geht hier darum, wie Brooklyn sich fühlt. Wenn er das Gefühl hat, dass es unangemessen und unangenehm war, dann war es unangemessen und unangenehm." Für den DJ sei der Brunch am folgenden Tag "der unangenehmste Teil von allem" gewesen, weil "alles, was in der Hochzeitsnacht passiert war, am nächsten Morgen unter allen Gästen diskutiert wurde".

Für Brooklyn Beckham scheint es nach allem, was passiert ist, kein Zurück zu geben. Seine Botschaft bei Instagram war unmissverständlich: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein."