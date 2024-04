1 Die E-Züge der Schönbuchbahn verspäten sich um ein halbes Jahr. Foto: /Stefanie Schlecht

Statt Anfang Juni werden die neuen Elektro-Züge für die Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen wohl erst Mitte Dezember geliefert. Der Projektentwickler musste sich im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Böblinger Kreistags einiges anhören.











Link kopiert



„Stinkesauer“ waren am Montag in der Sitzung des Fachausschusses des Böblinger Kreistags für Verkehrsthemen nicht nur Landrat Roland Bernhard (parteilos), sondern auch Walter Gerstner, Geschäftsführer des Zweckverbands Schönbuchbahn (ZVS), sowie die Kreisräte. Der anvisierte Termin am 9. Juni, an dem die neuen Elektrozüge mit dem Namen Nexio im Schönbuch in Betrieb gehen sollten, kann nicht eingehalten werden. Stattdessen soll es nun erst am Sonntag, 15. Dezember, soweit sein. Dann findet auch der jährliche Fahrplanwechsel bei der Bahn statt. Damit hat sich der Start der neuen Züge um nunmehr gute drei Jahre verzögert.