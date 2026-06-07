Turnstar Simone Biles erholt sich gerade zu Hause, nachdem sie bei der "schrecklichsten Erfahrung" ihres Lebens "fast gestorben" wäre, wie sie auf Instagram verrät.
Simone Biles (29) hat offenbar mit schlimmen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zumindest schrieb die Sportlerin in einer Instagram-Story, dass "das Beinahe-Sterben Anfang der Woche nicht auf meiner Bingo-Karte stand". Die US-amerikanische Turnerin bezeichnete den Schockmoment, den sie demnach vor wenigen Tagen erlebte, als wahrscheinlich "beängstigendste Erfahrung meines Lebens".