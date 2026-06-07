Turnstar Simone Biles erholt sich gerade zu Hause, nachdem sie bei der "schrecklichsten Erfahrung" ihres Lebens "fast gestorben" wäre, wie sie auf Instagram verrät.

Simone Biles (29) hat offenbar mit schlimmen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zumindest schrieb die Sportlerin in einer Instagram-Story, dass "das Beinahe-Sterben Anfang der Woche nicht auf meiner Bingo-Karte stand". Die US-amerikanische Turnerin bezeichnete den Schockmoment, den sie demnach vor wenigen Tagen erlebte, als wahrscheinlich "beängstigendste Erfahrung meines Lebens".

Ehemann von Simone Biles war nicht vor Ort Außerdem, verriet die 29-Jährige weiter, konnte ihr Ehemann, Footballspieler Jonathan Owens (30), nicht an ihrer Seite sein, da er beim Training in Indianapolis war. Der 30-Jährige, der Simone Biles im April 2023 geheiratet hatte, unterzeichnete im März 2026 einen Einjahresvertrag beim NFL-Team der Indianapolis Colts. Damals erklärte Biles laut US-Medienberichten, sie freue sich darauf, Indianapolis in der kommenden Football-Saison ihr Zuhause nennen zu können.

Simone Biles, die in ihrem erschreckenden Instagram-Post auch schrieb, dass sie Wert auf Privatsphäre lege und normalerweise solche Neuigkeiten nicht teile, veröffentlichte in ihren Storys dazu noch eine Reihe von Bildern. Darauf zu sehen sind Krankenhausarmbänder, Blumen und ein Bett, in dem die Turnerin sich offenbar ausruhen musste.

Sportstar bedankt sich bei helfenden Händen

Was genau ihr fehlt, verriet Simone Biles vorerst nicht. Die 29-Jährige fügte aber in dem Post hinzu: "Ich habe mich diese Woche im Bett ausgeruht. Ich werde es früher oder später erklären, aber ein großes Dankeschön an meinen engsten Kreis, der sich gemeldet, nach mir gesehen, mich besucht und/oder Blumen geschickt hat."

Wenige Tage vor ihren gesundheitlichen Problemen postete Simone Biles noch ein sportliches Video von sich selbst. In einem roten Bikini vollführt die siebenmalige Olympiasiegerin darin Kunststücke auf einem Trampolin.