Schockierende Enthüllung in ihrem Buch "You With the Sad Eyes": Ihr Engagement in "Eine schrecklich nette Familie" verstärkte laut Christina Applegate ihre Essstörung. Sie schämt sich außerdem für die lüsternen Reaktion der Zuschauer auf ihre Auftritte als Kelly Bundy.
Christina Applegate (54) litt schon vor "Eine schrecklich nette Familie" an Magersucht und einer Körperdysmorphen Störung - doch ihre Rolle in der Kultserie verstärkte ihre Probleme. Dies verrät die Schauspielerin in ihren Memoiren "You With the Sad Eyes", die gerade auf Englisch erschienen sind. Von 1987 bis 1997 verkörperte sie in der Sitcom die junge "Dumpfbacke" Kelly Bundy.