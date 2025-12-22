Mit 82 Jahren erhält Barry Manilow eine erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. Der "Mandy"-Sänger muss sich einer Operation unterziehen und verschiebt deshalb seine Konzerte im Januar.
Kurz vor Weihnachten wendet sich Barry Manilow (82) mit einer schockierenden Nachricht an seine Fans: Der legendäre Entertainer ist an Lungenkrebs erkrankt. Am Montag teilte der "Mandy"-Interpret die Diagnose in einem emotionalen Statement auf Instagram mit. Seine Ärzte hätten einen "krebsartigen Fleck" auf seiner linken Lunge entdeckt, der nun operativ entfernt werden müsse.