1 Ein ICE auf der Strecke Leipzig-Berlin ist in Zahna zum Stillstand gekommen, nachdem eine Oberleitung auf den Zug gefallen war. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Hunderte Fahrgäste sitzen am Samstag in einem ICE fest, weil eine Oberleitung gerissen ist. Die Auswirkungen sind auch am Sonntag noch zu spüren.











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Nach der gerissenen Oberleitung auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München müssen sich Fahrgäste am Sonntag weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen. Die Reparaturarbeiten dauern an, wie eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ob die Strecke noch am Sonntag wieder komplett freigegeben wird oder erst am Montag, stehe noch nicht fest.