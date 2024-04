1 Die Anbindung ans Glasfasernetz bleibt für mehrere Kommunen vorerst ein frommer Wunsch. Foto: Uwe Anspach/dpa

Riesige Datenpakete in Windeseile verschicken, in einem Haushalt mehrere Filme gleichzeitig in blendender Qualität streamen, Homeoffice ohne ruckelndes Internet: Die Aussichten schienen glänzend, als die Deutsche Giga Access (DGA) GmbH im Jahr 2022 mit der Stadt Marbach per Vertrag besiegelte, sich um den Glasfaserausbau im Ortsteil Rielingshausen zu kümmern. Doch längst ist Ernüchterung eingekehrt. Außer dem Spatenstich ist in Rielingshausen bis heute baulich fast nichts passiert. Daraus zieht die Kommune nun die Konsequenzen. Der Vertrag mit der DGA wird gekündigt, wie der Ortschaftsrat am Montag beschlossen hat.