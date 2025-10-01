Von Datenschutz bis Funktionalität: die "Big Three" der Webbrowser im Vergleich - und welche Alternativen es aktuell für Nutzerinnen und Nutzer zu Chrome, Firefox und Edge gibt.
Aktuell prägen für Windows- und Android-Nutzer drei große Browser den Markt: Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge. Jeder von ihnen bringt Stärken mit, die ihn für bestimmte User besonders attraktiv machen, gleichzeitig gibt es aber auch Schwachstellen, die sich in den letzten Jahren deutlicher herauskristallisiert haben. Das sind die großen drei im Vergleich ihre gängigsten Alternativen.