Schnell körperlich und geistig erschöpft: Wie eine zwölfjährige Stuttgarterin gegen die Folgen von Corona kämpft

1 Die Labradudel-Hündin Amy bringt Lichtblicke in Julys Leben und das ihrer Familie. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

July hat Long Covid, ist seit Herbst nicht mehr in der Schule gewesen und sieht ihre Freunde kaum noch. Die Zwölfjährige und ihre Eltern fühlen sich mit den Problemen oft alleine gelassen, haben aber beim Thema Schulunterricht etwas Entscheidendes erreicht.











July hat eine neue beste Freundin: Die junge Labradudel-Hündin Amy ist genau so ein Energiebündel, wie es die Zwölfjährige einst war. Das Mädchen aus Stuttgart-Ost, das eigentlich anders heißt, leidet an den Langzeitfolgen einer Covid-Infektion, vor allem an ME/CFS. Die Abkürzung steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. Es bedeutet, dass schon die geringste Belastung bei ihr massive Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit und Schmerzen auslösen kann. Seit den Herbstferien war July nicht mehr in der Schule, hat sie ihre Freundinnen so gut wie nicht mehr gesehen. Früher spielte sie mit Leidenschaft Feldhockey, heute kann sie sich nicht einmal mehr ein Spiel anschauen. Dem Klavier im Wohnzimmer entlockt sie nur noch sehr selten Töne. Selbst ein kurzer Spaziergang strengt sie ungemein an.