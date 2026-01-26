Schnee und Glätte im Südwesten: Wintereinbruch sorgt für Unfälle und Verkehrsbehinderungen in Baden-Württemberg

Schnee, Glätte und Ausfälle: Heftiger Schneefall hat Baden-Württemberg zum Wochenstart fest im Griff. Wie geht es nun weiter?
Baden-Württemberg ist nach einer schneereichen und glatten Nacht winterlich in die neue Woche geschlittert. Abgesehen von mehreren Leichtverletzten, einem Millionenschaden durch Unfälle und Verspätungen sowie Ausfällen verlief die Rückkehr von Schnee und Eis in Baden-Württemberg noch glimpflich. In anderen Bundesländern fiel dagegen der Präsenzunterricht aus, Verkehrsbetriebe kapitulierten dort vor dem Schneetreiben.