Schnee am Stuttgarter Flughafen: Start- und Landebahn zeitweise gesperrt – auch VfB-Flieger betroffen

Mehrere Zentimeter Neuschnee haben auch zu vereinzelten Einschränkungen am Stuttgarter Flughafen geführt. Zeitweise mussten die Start-und Landebahnen gesperrt werden.

Die starken Schneefälle seit Sonntagnachmittag haben auch am Stuttgarter Flughafen zu vereinzelten Einschränkungen geführt: Zweimal im Laufe des Sonntagabends mussten die Start-und Landebahnen gesperrt werden, damit die Räumfahrzeuge sie vom Schnee befreien konnten, berichtete eine Sprecherin des Flughafen Stuttgart unserer Zeitung. Insgesamt hätten sich die Auswirkungen auf den Flugbetrieb aber in Grenzen gehalten.

Neben einzelnen Verspätungen musste lediglich ein Flug aus Frankfurt gecancelt werden, ein Flieger musste zur Landung nach Nürnberg ausweichen – und ein Flug aus Amsterdam konnte mittels Ausnahmegenehmigung noch nach 23.30 Uhr in Stuttgart landen.

Räumfahrzeuge auf dem Rollfeld des Stuttgarter Flughafens. Foto: Daniel Kessler

Während der Winterdienst die Bahnen räume, müssten die zu der Zeit ankommenden Flugzeuge bis zur Landung weitere Runden drehen, erklärte die Flughafen-Sprecherin.

Am Montagmorgen Flugbetrieb wieder „gut angelaufen“

So geschehen unter anderen auch beim VfB-Flieger, der die Mannschaft des VfB Stuttgart nach dem 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend wieder in die Landeshauptstadt zurückbrachte. Er befand sich über mehrere Runden im sogenannten Holding. Als die Landebahn vollständig geräumt war, ging es schließlich sicher nach unten.

An diesem Montagmorgen sei der Flugbetrieb – abgesehen von vereinzelten Verspätungen – wieder „gut angelaufen“, heißt es. Im Laufe des Tages soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ohnehin wieder wärmer werden, sodass die Start-und Landebahnen am Montag schneefrei bleiben sollten.