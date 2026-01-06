Schluss mit Nichts anzuziehen: Fünf Schritte zur Capsule Wardrobe

Voller Schrank und trotzdem nichts zum Anziehen? Die Capsule Wardrobe ist die Antwort auf das tägliche Chaos. Durch eine gezielte Auswahl an kombinierbaren Lieblingsteilen gelingt der Weg zu einem stilsicheren Auftreten - ganz ohne modische Kompromisse.
Dieses Problem kennen die meisten: Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, aber morgens steht man ratlos davor und denkt: "Ich habe einfach nichts anzuziehen." Das Problem ist meist nicht zu wenig Auswahl, sondern zu viel Beliebiges. Die Lösung heißt Capsule Wardrobe.