Schlossgartenquartier in Stuttgart: „Wird wieder Publikumsmagnet“ – so sieht es bald an der Königstraße aus

Die LBBW Immobilien investiert in die untere Königstraße in Stuttgart. Im neuen Jahr geht es richtig los im Schlossgartenquartier. Ein Überblick über Zeitpläne und Sperrungen.

Wenn man an die untere Königstraße denkt, kommt einem unweigerlich das Projekt Schlossgartenquartier in den Sinn. Die LBBW Immobilien möchte in den nächsten Jahren die Gebäude Königstraße 1 bis 3 – also vom Arnulf-Klett-Platz bis zum Pusteblumenbrunnen – grundlegend sanieren. Richtig losgehen soll es an der Königstraße 1c. Und zwar im ersten Quartal 2026. Dafür werden im Januar die Bauzäune aufgestellt.

Vier bis fünf Meter werden der Königstraße dann bis zur Fertigstellung des Projekts fehlen – von Gebäude Nummer 1 bis zum Beginn der Nummer 3. Derzeit sieht der Zeitplan vor, dass dies Mitte 2028 der Fall sein wird. Ob das Datum zu halten ist, wird bis spätestens Ende Februar noch einmal überprüft.

Mit den Bauzäunen geht auch die Baustelleneinrichtung im Schlossgarten einher. Die Theaterpassage ist dann gesperrt, genauso wie Teile des Putlitz- und des John-Cranko-Weges. Der dort gelegene Sportplatz und der Walter-Erich-Schäfer-Weg bleiben frei. Zudem wird ein neuer 3,5 Meter breiter Weg angelegt, geschottert, asphaltiert und beleuchtet – parallel zur Schillerstraße, von der Königstraße bis zum Königin Katharina Stift, damit der Schulweg für die Gymnasiasten gesichert ist. An einer Stelle wird die Baustellenzufahrt über den neuen Weg führen. Dort wird ein Torhaus mit Schranke stehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Nach Beendigung des Projekts Schlossgartenquartier wird der Weg zurückgebaut und renaturiert.

Von der Königstraße (oben) bis zum Walter-Erich-Schäfer-Weg (unten) wird eine neue Fußverbindung (blau) geschaffen. Foto: LBBW Immobilien

Herzstück des Projekts ist die Königstraße 1c mit einer Mietfläche von rund 12.600 Quadratmetern. Als architektonisches und nachhaltiges Statement bezeichnet die LBBW Immobilien vor allem die geplante Holzhybridbauweise und das begrünte, begehbare Schrägdach. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird auch die Theaterpassage umgestaltet und nach oben hin geöffnet, wodurch nicht nur ein Angstraum in der Stuttgarter Innenstadt verschwinden, sondern auch die Königstraße mit dem Schlossgarten sichtbar verbunden wird. „Einst als Hertie-Filiale allerorts bekannt, wird sich die Königstraße 1c wieder zum Publikumsmagnet entwickeln“, heißt es bei der LBBW Immobilien. „Dafür sorgen die geplanten Einzelhandelsflächen an der Königstraße und die zwei Gastronomieeinheiten am Schlossgarten.“ Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Ab 2028 stehen 132 Zimmer im Schlossgartenhotel in Stuttgart zur Verfügung

Mitte 2028 soll dann auch das Entree zur Einkaufsmeile, die Königstraße 1, bezugsfertig sein. Auch hier werden auf circa 12.500 Quadratmetern unter anderem Handelsflächen im Erdgeschoss, Gastronomiebetriebe und Büroflächen entstehen. Zudem ist auch hier eine Öffnung geplant und zwar die der Schillerpassage – zwischen Königstraße 1 und Schlossgartenhotel.

Letzteres wird entkernt. Die ikonische Fassade aus den 1960er Jahren, die an Zeiten des Wirtschaftswunders erinnert, bleibt im Rahmen der Revitalisierung erhalten. Ab 2028 sollen dann 132 Zimmer zur Verfügung stehen. Die LBBW Immobilien und die MHP Hotel AG haben einen Pachtvertrag für den Betrieb des Schlossgartenhotels abgeschlossen. Unter einem Franchisevertrag mit Marriott International wird MHP das Hotel künftig als Mitglied der „Autograph Collection“ betreiben.

Der letzte Teil des Projekts Schlossgartenquartier ist das Gebäude Königstraße 3. Einen Zeitplan für die Revitalisierung gibt es hier noch nicht.