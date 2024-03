1 Gesamtübersicht über das Projekt Schlossgartenquartier im Herzen von Stuttgart. Foto: Visualisierung: Oliv GmbH Thomas Sutor Architekt, Steimle Architekten BDA

Die LBBW Immobilien möchte im ersten Halbjahr 2028 das Schlossgartenquartier fertiggestellt haben. Die Gebäude Königstraße 1 bis 3 sowie das Hotel am Schlossgarten sollen zum Publikumsmagneten werden.











Die untere Königstraße ist aktuell sicherlich nicht der attraktivste Ort in Stuttgart. Die Baustelle am Hauptbahnhof, die schmuddelige Arnulf-Klett-Passage, Leerstände und Müll. Die Probleme dort sind offensichtlich. Das muss auch Oberbürgermeister Frank Nopper zugeben: „Der Bereich der unteren Königstraße ist auf jeden Fall verbesserungswürdig.“ Deshalb freut er sich auch auf einige Projekte, die dort in naher Zukunft anstehen beziehungsweise beendet werden, wie die Arbeiten am Bahnhof, der im Dezember 2025 eröffnet werden soll.