Schließung von Landwirtschaftsbetrieben: Italien: Erntehelfer aus Indien wie Sklaven gehalten

1 Im Juni kam es zu einem Arbeitsunfall in Italien, bei dem ein Erntehelfer seinen rechten Arm verloren hatte und verblutete. (Symbolbild) Foto: dpa/Luca Bruno

Die Arbeit auf dem Feld war schlimm: sieben Tage die Woche, auch bei voller Hitze, bis zu zwölf Stunden am Tag, für vier Euro die Stunde. Jetzt ist Schluss damit - zumindest in zwei Betrieben.











In Italien sind zwei landwirtschaftliche Betriebe geschlossen worden, in denen mehr als 30 Erntehelfer aus Indien unter sklavenähnlichen Bedingungen gehalten wurden. Zugleich beschlagnahmten Ermittler in der Nähe der oberitalienischen Stadt Verona Vermögenswerte von annähernd einer halben Million Euro, wie die Justiz mitteilte. Gegen die beiden Besitzer - ebenfalls aus Indien - wird ermittelt.