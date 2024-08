Schließung im Leo-Center: Seit kurz nach 12 Uhr ist Karstadt Geschichte

1 Karstadt im Leo-Center ist geschlossen. Foto: Simon Granville

Nach 51 Jahren war am Freitagmittag Schluss: Bei Karstadt im Leo-Center gingen die Rollläden runter. Endgültig.











Kurz nach 12 Uhr kommt die erste Lautsprecherdurchsage: Eine freundliche Stimme bittet die Kunden, sich zur Kasse zu begeben. Am Eingang wird keiner mehr hereingelassen. Ungläubig bleiben einige Kunden stehen: „Schade, es ist wirklich schade“, sagt eine ältere Frau. Die Lautsprecherdurchsagen werden noch einige Male wiederholt. Immer noch stehen Kunden an der Restware, die geblieben ist: Schnürsenkel, Stiftminen, Lätzchen, ein paar Haushaltsgeräte. Es ist 12.15 Uhr vorbei, als eine weitere Lautsprecherdurchsage das Ende von Karstadt im Leo-Center verkündet. Dann folgt der Dank an die Kunden und – vor allem – an die Mitarbeiter. Die wenigen Kunden, die zu Zeugen dieses historischen Augenblicks werden, applaudieren. Bei einigen Mitarbeitern, die sich ebenso im Erdgeschoss versammelt haben, weicht die Anspannung der letzten Wochen. Die einen reden laut, andere stehen mit starrem Blick auf der Fläche mit den leeren Regalen.