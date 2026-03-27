Die Öffnungszeiten der kinderärztlichen Bereitschaftspraxis am Böblinger Krankenhaus werden reduziert – das sorgt an der Kinderklinik für großen Unmut.
Viele Eltern werden die Situation kennen: Es ist Samstag- oder Sonntagabend, und das eigene Kind ist krank. So krank, dass es sinnvoll wäre, es einem Kinderarzt vorzustellen. Noch ist es besorgten Eltern möglich, ihre Kinder auch spätabends in der Kinderärztlichen Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) im Böblinger Krankenhaus behandeln zu lassen.