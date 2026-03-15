Millionen Jugendliche treffen sich täglich auf Discord, doch viele Eltern kennen die Plattform kaum. So funktioniert das riesige soziale Netzwerk.
Viele Eltern kennen die Situation: Das Kind sitzt mit Kopfhörern vor dem Computer, spricht mit Freunden - aber nicht über das Telefon, sondern über eine App namens Discord. Die Plattform gehört inzwischen zu den wichtigsten Kommunikationsräumen für Jugendliche weltweit. Aber was ist Discord genau und wie funktioniert es? Das Wichtigste für Eltern im Überblick.