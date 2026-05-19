Nino de Angelo kämpft mit COPD und den Folgen seiner Bypass-Operationen - und trotzdem steht er zwei Stunden auf der Bühne. Im Interview spricht der Schlagerstar schonungslos offen über seinen Körper, seinen Umgang mit Alkohol und Zigaretten.

Nino de Angelo (62) nennt sich selbst ein "medizinisches Wunder" - und wer seine Krankengeschichte kennt, versteht, warum. Der Schlagerstar leidet an COPD, hat Bypässe und kämpft seit Jahren mit dem Alkohol. Trotzdem steht er zwei Stunden lang auf der Bühne. Im Interview mit "Ippen.Media", das anlässlich seines neuen Albums "Vivi la Vita" (Erscheinungstermin: 12. Juni) erschienen ist, spricht der Musiker offen über seinen Gesundheitszustand.

"Auf der Bühne merke ich von der COPD ehrlich gesagt gar nichts - da habe ich so viel Adrenalin, dass es mich gar nicht stört. Ich singe zwei Stunden am Stück, und das ist eigentlich auch gut für die Lunge, weil es echtes Training ist", sagt der Sänger. Anders sieht es in Ruhephasen aus: "Schlimm wird es, wenn ich längere Zeit nicht singe: Dann zieht sich der Brustkorb zu, ich bekomme Probleme mit der Kurzatmigkeit."

Das Herz als Bremse

Die Bypass-Operationen haben de Angelos Alltag dauerhaft verändert. Sein Ruhepuls liegt nach eigenen Angaben mittlerweile bei rund 90 Schlägen pro Minute - früher waren es 60. "Sobald ich mich anstrenge, bin ich schnell bei 140 oder 150, da denke ich, ich kippe um. Also versuche ich, alles ruhig anzugehen", erklärt er. Sport, der den Puls stark hochtreibt, sei für ihn seither tabu. "Aufregung ist schlecht für meine Atmung, schlecht für mein Herz. Das versuche ich zu vermeiden."

Die COPD wurde 2016 im Stadium I diagnostiziert - laut de Angelo ist das bis heute so geblieben. Stadium IV, das eine Lungentransplantation erforderlich macht, sei für ihn bislang kein Thema.

Zigaretten trotz COPD und "gelegentlich" Alkohol

Dass de Angelo bei alldem weiter raucht - nach eigener Aussage zehn bis fünfzehn Zigaretten täglich -, sieht der Schlagerstar pragmatisch: "Ja, ich rauche noch. Ich liebe es, ab und zu Zigarette zu rauchen."

Ähnlich nüchtern fällt sein Umgang mit dem Thema Alkohol aus. De Angelo hatte eine Phase der Abstinenz hinter sich, kehrte aber zum gelegentlichen Trinken zurück. "Ich habe Hypnose gemacht, ja. Ich habe allerdings wieder angefangen, ab und zu etwas zu trinken. Ich bin also nicht mehr ganz abstinent, aber ich versuche, mich selbst zu maßregeln, und das klappt auch ganz gut", erklärt er. Die Hypnose sei dabei ein nützlicher Schritt gewesen.

Psychopharmaka seit zwölf Jahren

Zum gesundheitlichen Bild gehört auch die psychische Seite. Seit zwölf Jahren nimmt de Angelo nach eigenen Angaben Psychopharmaka, um Depressionen zu verhindern. Dazu kämpft er mit Panikattacken, die er im Interview als schwere körperliche Erfahrung beschreibt: "Panikattacken sind wirklich schlimm - man sieht alles doppelt und dreifach, es fühlt sich an wie ein Herzinfarkt."

Trotz allem blickt de Angelo mit einer gewissen Gelassenheit auf seinen Zustand. "In Gesellschaft trinke ich auch mal gerne etwas. Warum auch nicht? Das beflügelt manchmal. Ich habe dazu auch einen schönen Satz: 'Nüchtern betrachtet war ich manchmal besoffen besser.'"

Anfang des vergangenen Jahres klang das noch anders. "Der Kampf gegen den Dämon Alkohol ist ein lebenslanger. Ich habe ihn heute im Griff, aber ich kann nicht sagen, dass ich von ihm geheilt bin. Er wird mich nie verlassen und ich bin immer noch absturzgefährdet", sagte er im Februar 2025 der "Bild"-Zeitung.