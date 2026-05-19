Nino de Angelo kämpft mit COPD und den Folgen seiner Bypass-Operationen - und trotzdem steht er zwei Stunden auf der Bühne. Im Interview spricht der Schlagerstar schonungslos offen über seinen Körper, seinen Umgang mit Alkohol und Zigaretten.
Nino de Angelo (62) nennt sich selbst ein "medizinisches Wunder" - und wer seine Krankengeschichte kennt, versteht, warum. Der Schlagerstar leidet an COPD, hat Bypässe und kämpft seit Jahren mit dem Alkohol. Trotzdem steht er zwei Stunden lang auf der Bühne. Im Interview mit "Ippen.Media", das anlässlich seines neuen Albums "Vivi la Vita" (Erscheinungstermin: 12. Juni) erschienen ist, spricht der Musiker offen über seinen Gesundheitszustand.