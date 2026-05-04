Schlag ins Gesicht: Model Ashley Graham teilt gegen Abnehmspritzen-Trend aus

Ashley Graham hat sich zur Welle der Abnehmspritzen geäußert. In einem Interview nennt das Model den Trend einen "Schlag ins Gesicht" für die Body-Positivity-Bewegung - sieht in den GLP-1-Präparaten aber zugleich nur eine vorübergehende Modeerscheinung.
Ashley Graham (38) findet deutliche Worte zum aktuellen Hype um Abnehmspritzen. Im Cover-Interview der "Motherhood"-Ausgabe von "Marie Claire" bezeichnet das US-Model die wachsende Beliebtheit von GLP-1-Präparaten als "Schlag ins Gesicht" für all jene Frauen, die in den vergangenen Jahren für mehr Körperakzeptanz gekämpft haben.